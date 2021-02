Un poids lourd perd une ambulance au beau milieu de l’autoroute sans doute appelée pour une urgence

Ce sont des images impressionnantes qui circulent sur la toile et qui ont été filmées aux États-Unis par une dashcam qui se trouvait à bord d’un poids lourd qui circulait derrière ce convoi exceptionnel.

Pas d’urgence mais un transport d’ambulances toutes neuves qui sortent de l’usine circule sur une voie d’autoroute lorsque soudain sans même un cri car il est vrai la comparaison est assez imaginative : on pourrait comparer cela à un "accouchement d’ambulance dans son milieu naturel" écrit Koreus à l’origine de cette vidéo.

On a frôlé l’accident, l’ambulance tombe du camion toute seule sur la voirie et poursuit sa route sans causer le moindre accident. On félicitera au passage l’usine qui a fabriqué ces ambulances car elles tiennent bien la route car qui plus est personne ne se trouvait au volant." Espérons que la fin se termine sans trop de dégâts.

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck nous propose de découvrir ce mardi matin dans le 6/8.

