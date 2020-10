Un Pass touristique de 80€ offert par la Wallonie et le "COME♡BACK" des musées bruxellois : le tourisme reprend vie

Près de 60.000 "PASS VISITWALLONIA" d’une valeur de 80 euros seront proposés gratuitement dès ce lundi 5 octobre 2020, ça, c’est une très bonne nouvelle. Et comme une nouvelle peut en cacher une autre, les Musées bruxellois feront eux aussi leur "COME♡BACK" . Olivier Arendt décortique toutes ces initiatives positives qui redonnent un très bel élan au secteur touristique, et c’est cadeau !

Après avoir complété le formulaire en ligne, le ménage reçoit un e-mail avec un QR code d’une valeur de 80€. Les PASS seront accessibles entre le 5 octobre et le 31 décembre 2020 dans la limite des stocks disponibles. Pour les personnes qui ne disposent pas d’internet et d’une adresse e-mail, l’inscription pourra néanmoins se faire en ligne avec l’aide d’un membre de la famille, ami ou connaissance.

Une enveloppe de 5 millions d’euros a été dégagée par le Gouvernement de Wallonie, à l’initiative de la Ministre Wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, pour étendre le soutien au secteur du tourisme wallon à l’arrière-saison. L’objectif de la Ministre est d’encourager la fréquentation des opérateurs touristiques wallons durant l’arrière-saison 2020 et de permettre à tous les publics de découvrir ou redécouvrir les merveilles de la Wallonie. Près de 60.000 PASS VISITWALLONIA d’une valeur de 80 euros seront proposés gratuitement dès ce lundi 5 octobre 2020. 20.000 PASS seront émis chaque mois d’octobre à décembre. L’opération est organisée et pilotée par Wallonie Belgique Tourisme. Le nombre de PASS est limité à 1 par ménage.

Le "COME♡BACK" des musées bruxellois, du 1 au 4 octobre

Come Back - © https://www.facebook.com/events/695966280990766/

Après de longs mois d’absence, les musées bruxellois font leur "COME♡BACK" lors d’un festival qui se déroulera dans 40 lieux différents. Durant quatre jours, 70 événements seront proposés, sous réservation.

Brussels Museums, qui organise le festival (adapté aux mesures sanitaires), souhaite offrir aux visiteurs une expérience positive après des mois difficiles. Après l’annulation des gros événements que sont les Brussels Museums Nocturnes et la très populaire Museum Night Fever, le secteur des musées bruxellois doit se réinventer pour attirer les visiteurs encore trop peu nombreux.

Par cet évènement, COME♡BACK souhaite donc offrir une petite bulle d’air au secteur culturel tout en interpellant le public, mais aussi les autorités compétentes, sur son futur incertain et sa fragilité.

De nombreuses collaborations entre musées et partenaires artistiques et événementiels — secteurs également en difficulté — sont au programme dans chaque musée participant. Une septantaine d’activités est proposée, en petit comité uniquement : concerts, performances, rencontres d’artistes, visites guidées inédites, balades extérieures et bien sûr expositions.

Enfants bienvenus

La programmation fera évidemment la part belle aux familles, avec des visites et workshops destinés aux enfants. Pour les gourmands, vous pourrez assister à des ateliers de dégustation à Choco Story, ou en plus de vous régaler de chocolat belge, vous en apprendrez plus sur son histoire et sa fabrication. À la Villa Empain, une conteuse proposera de partir autour du monde dans des histoires inspirées de l’exposition "Mappa Mundi". Les fans de bolides pourront construire eux-mêmes la voiture de leur rêve en bloc lego à Autoworld, et les amateurs de bandes dessinées pourront réaliser leur propre planche au BELvue dans le cadre de l’exposition "Comès, d’ombre et de silence". Quant au MigratieMuseumMigration, il proposera à vos enfants de découvrir les jeux de votre époque et de celles de vos parents, avant l’ère du numérique, au Foyer des Jeunes de Molenbeek. Et ce ne sont là que certaines des activités proposées par les musées bruxellois.

Consultez le programme complet pour réserver vos tickets, et allez faire un tour sur la page Facebook de l’événement.

Olivier Arendt