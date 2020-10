Un parc animalier britannique déplace ses perroquets... car ils insultaient les visiteurs

Des insultes apprises par un ancien maître

Pair of African grey parrots looking at each other - © raksybH - Getty Images/iStockphoto

En effet, "ils insultaient les visiteurs et on a dû les faire déménager" note Hugues Hamelynck. Arrivés depuis le mois d'août, ces cinq perroquets gris d'Afrique qui portent le nom de Eric, Jade, Elsie, Tyson et Billy lançaient régulièrement des 'Fuck off' (NDLR : à traduire par 'va te faire...') aux visiteurs.

Donnés au parc par des anciens propriétaires, ils ont été placés ensemble à leur arrivée en quarantaine. Ils devaient rejoindre les 200 autres perroquets de ce refuge mais ont rapidement été remarqués par leur langage inapproprié selon CBS News. Il semblerait qu'un ancien maître ait trouvé amusant d'apprendre des insultes à son perroquet qui les a ensuite apprises à ses quatre compères.

"Ils ont, dans un laps de temps très court, littéralement commencé à s'insulter entre eux. 'Fuck off' était le plus courant. C'était devenu dingue, ils juraient tous. Nous étions un peu inquiets par rapport aux enfants" relate Steve Nichols, le directeur, à CNN qui se faisait aussi traiter dès qu'il les rencontrait. "Ils ont appris à jurer et à rire, si bien que lorsque l'un d'eux lance un juron, l’autre se met à rigoler".