Un ourson cambrioleur... Même pas peur !

Nous avons tous nos petites frayeurs et la crainte des cambrioleurs fait partie du top des peurs dont on se passerait volontiers.

Pour Sara De Paduwa, sa crainte est d’un tout autre genre (on n'est pas tous fait pareil!): celle de se retrouver, vêtue de rouge, isolée dans un bois à la merci du grand méchant loup. La peur du loup ? Non, ce n’est pas vraiment cette peur qu’elle porte en elle mais plutôt celle de voir ses gaufres dérobées à ses propres griffes. Ah la gourmandise nourrit nos craintes les plus profondes.