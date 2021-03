Un nouvel album ambitieux pour Raphaël, Flo Delavega dans la lignée du duo Frero Delavega

La variété française est à l’honneur, entre ombre et lumière avec les nouveaux albums de Raphaël et de Flo Delavega analysés par Bruno Tummers dans Le 6-8.

Revenu depuis le 5 mars 2021 avec Haute Fidélité, il devrait poursuivre dans cette voie. On y trouve notamment le single Personne n’a rien vu. "La mélodie de ce nouveau single est assez efficace. On est dans des sonorités rock et électro, comme dans toutes les sonorités qui traversent cet album mais on est dans un texte très obscur" analyse le chroniqueur musical.

En résumé, " on n’est pas sur un album populaire. On est dans la lignée des derniers albums de Bashung ou de Christophe qui travaillaient vraiment les ambiances".

Haute Fidélité est le genre d’enregistrement qui plaît aux critiques musicales. "D’ailleurs la presse est dithyrambique autour de celui-ci" glisse Bruno Tummers , estimant que si l’album est en effet intéressant musicalement, "on sent bien que depuis quelques années Raphaël n’est plus en recherche du tube très grand public".

Loin de l’expérimentation de Raphaël, on trouve Flo Delavega et son nouveau disque Rêveur Forever paru aussi le 5 mars. L’artiste français poursuit une carrière solo depuis la séparation en 2017 de son duo Fréro Delavega avec Jérémy Frérot. Lassé par la popularité du duo et de sa médiatisation, le chanteur et guitariste vit aujourd’hui de la permaculture dans la Forêt des Landes. Cette approche écologique se ressent dans la thématique de son nouvel album.

"C’est très sympathique, on sent bien que Flo Delavega sait faire des mélodies, c’est un album très printanier, qui apporte du soleil mais on est clairement dans le même univers que le duo. C’est d’ailleurs le même producteur qui produisait l’album des Fréro Delavega" analyse Bruno Tummers, plus convaincu par l’originalité de Jérémy Frérot.

Cette parution d’album presque conjointe n’était pourtant pas préméditée assure le chroniqueur, signalant que l’album de Flo Delavega était prévu en décembre mais a été postposé au vu de la situation sanitaire. Avec une sortie à quelques jours d’intervalle, "forcément la presse fait la comparaison".

