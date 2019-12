Un Noël et Nouvel an de tous les dangers pour nos animaux

La fête pourrait même virer au cauchemar si l’on ne prête pas suffisamment attention à quelques détails qui sous des apparats reluisants pourraient être des plus dangereux pour nos chats et nos chiens.

On a tous pratiquement sorti les décorations de Noël, la magie envahit nos livings et parfume nos demeures mais bien souvent on ne pense pas trop à l’impact que cela peut avoir sur nos animaux.

Noël et Nouvel an sont à quelques boules de neige de nos portes…

Mon beau sapin…

Quand nos chaumières se mettent à scintiller de mille feux…

- Cela perturbe déjà nos animaux en raison des changements du mobilier, on modifie l’environnement et ça chamboule leurs habitudes.

- On installe bien évidemment le traditionnel sapin qui clignote de toute part, il blinque de décorations. Cela attise la curiosité de nos animaux… Cet espace se substitue en terrain de jeux parfois contre volonté. Les guirlandes électriques qui scintillent intriguent nos charmantes boules de poils qui s’essaient à mordiller ces nouveaux objets aux allures de jouets. Leur curiosité est au top niveau. Ils chipotent alors dans le sapin et souvent… Malheur s’en suit… On retrouve des chats, des chiens qui ont la truffe brûlée, la langue brûlée… Et c’est direction : vétérinaire.

- Cacher la source d’électricité déjà – la rendre non accessible est important – On fait tout pour sécuriser la zone.

- Si vous avez des décos cassantes, placez-les en haut du sapin. Privilégiez vers le bas du sapin des décos genre nounours – décos en chiffon, en toile,… qui ne représentent aucun danger pour vos animaux.

Petites astuces :

Placez des écorces d’orange dans le sapin c’est un réel répulsif pour les chats. En plus c’est sympa, c’est associé à l’ambiance de Noël. Vous pouvez aussi utiliser un spray répulsif, ce qui ne représente aucun danger pour nous.

Alerte vigilance : La sacrée fleur de Noêl qu’elle est belle – qu’elle est belle sauf que… Les feuilles sont assez toxiques pour nos animaux et donc s’ils les mâchouillent, ils peuvent avoir des troubles digestifs. Et re-direction véto !

Les cadeaux au pied du sapin avec les petits nœuds ou les petites décos font aussi office d’intrigues pour nos animaux et s’ils viennent aussi à les mâchouiller cela occasionnera des obstructions intestinales. Et Re direction véto !

On sécurise, on veille au bon positionnement des décos, on pense à écarter tous dangers pour que Noël soit magique pour toute la famille et ce, nos animaux compris.