Un nichoir sur votre balcon ? C’est possible ! Découvrez les conseils nature de Virginie Hess

C’est le moment d’installer vos nichoirs ! Virginie Hess, la dame nature du 6-8, vous donne des conseils sur les différents types de nichoirs et sur les endroits stratégiques !

Tout d’abord, quel est l’intérêt de placer des nichoirs en septembre ? En effet, les oiseaux vont y habiter pendant l’hiver, mais ils commencent dès l’automne à repérer leurs futurs abris, puisqu’ils ont de plus en plus de mal à trouver des endroits naturels où nicher : Les cavités dans les vieux arbres sont de plus en plus rares, nos bâtiments sont de plus en plus hermétiques, les haies sont tondues de plus en plus tôt… Et les oiseaux se retrouvent dans une sorte de crise du logement, mais nous pouvons les aider en plaçant ces nichoirs dans notre jardin, ou sur notre balcon ! Car oui, pas besoin d’avoir un jardin pour placer pour place des nichoirs : En ville, sur un balcon, sur un poteau ou une façade, allez-y ! Par exemple, les mésanges ne sont pas farouches et sont plutôt nombreuses à Bruxelles ! Cependant, les oiseaux sont très territoriaux de manière générale, il ne faut donc pas en placer plus que de raison et penser à suffisamment les espacer.