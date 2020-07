Un mec fou de joie de voir passer des cerfs, ça surprend !

Un mec fou de joie de voir passer des cerfs - © Arturo de Frias photography - Getty Images

Le post du jour est très poétique et bucolique. Hugues nous offre ce tableau assez original et surprenant.

Imaginez-vous un matin, sur une route de campagne, vous avez la chance de voir des biches, des cerfs,… Bref, un petit moment magique qui émoustille le cœur, qui suscite l’admiration, l’émerveillement. C’est un cadeau de la nature qui nous offre parfois ces moments de grâce. C’est en tout cas comme cela qu’on imagine la scène avec en toile de fond un cadre champêtre, campagnard et ces animaux de toute merveille qui nous surprennent avec leur côté majestueux. Pour couronner le tout et sublimer le tableau, on y intégrerait volontiers une musique de fond aux sonorités poétiques qui souligneraient le côté rêveur.

Ça, c’est notre imaginaire digne des films les plus attendrissants qui nous dicte ce scénario. Cependant, nous ne réagissons pas tous vraiment de la même façon face à ce spectacle de grande rareté. Pour certains, cet instant est juste, comment dire… "énoooorme" !

Découvrez la réaction si sincère et spontanée de ce jeune homme qui a sa façon bien à lui d’exprimer toute son émotion.