Un masque qui révèle, comme par magie, la Carte du Maraudeur de Harry Potter en respirant

Un masque révélant la carte du Maraudeur grâce à la respiration

La carte du Maraudeur provient de l'univers d'Harry Potter. Celle-ci, dont on apprend l'existence dans Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban le troisième tome et volet de la saga, "permet de faire apparaître le plan du château de Poudlard et de voir quelle personne se situe à quel endroit" précise Tom Salbeth.

Stefanie Hook, par l'intermédiaire de son entreprise CPEX au Colorado, a donc eu l'idée de s'en inspirer pour créer un masque pour le moins original. "Il est noir à la base et grâce à la température de la respiration et de la chaleur, la carte du Maraudeur apparaît" déclare le chroniqueur. Le tissu du masque, comprenant des pigments non-toxiques, réagit donc grâce à votre souffle et révèle ainsi le motif de la carte créée par James Potter, Rémus Lupin, Peter Pettigrow et Sirius Black et utilisé par Harry dans ses aventures lorsque celui-ci atteint environ 28 degrés.

Sur TikTok, l'une des vidéos de démonstration présentée par Stefanie Hook a déjà rassemblé "plus de deux millions de vue" et a gagné des dizaines de milliers de followers en quelques jours.

Les commandes sont déjà en rupture de stock mais devraient reprendre au 29 mai selon le site d'idées créatives Creapills.

L'artiste prévient que ces masques ne sont pas de qualité médicale mais correspondent aux normes de couture du Centers for Disease Control, l'agence fédérale américaine de la protection de la Santé Publique.

►►► À lire aussi : Des serres pour isoler chaque table à Amsterdam, une solution pour les restaurants ?