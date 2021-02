Un masque imprimé peut parfois prêter à la confusion, vive le carnaval !

Le masque est devenu un objet du quotidien pour tout le monde et il n'est pas rare de voir dans la rue des personnes qui ne le portent pas toujours de façon très réglementaire. Ceux qui entre autre passent toute la journée le masque en dessous du menton et qui ne protège pas grand-chose.

A côté de cela, la mode des masques imprimés est très tendance : il y en a pour tous les goûts, humoristiques comme avec un sourire et pourquoi pas imprimer sa propre bouche. Dans ce cas, cet homme a eu la bonne idée d’imprimer un visage d’une personne qui porte mal le masque. Résultats des courses, lorsqu’il rentre dans un magasin de voiture, le vendeur va lui faire remarquer que son masque est mal mis jusqu’à ce qu’il s’aperçoive de la supercherie. On a pas grand-chose à faire en ce moment, on est obligé il faut bien l’avouer de porter ce masque et c’est donc une façon en regardant cette vidéo de tourner en dérision la situation à laquelle on est contraint.

Regardez plutôt !

