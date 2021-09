Un logement insolite à prix imbattable ? C'est possible en province de Namur

Destination les étangs du Francbois à Walcourt, en région namuroise. Juliette Grégoire a déniché pour vous un lodge dans ce lieu paradisiaque, le tout pour un prix jamais vu pour un logement insolite.

Les logements insolites ont de plus en plus la cote en Belgique. Expériences hors du commun et lieux atypiques se paient évidemment parfois à des prix assez élevés. Il y a malgré tout moyen de trouver certaines pépites niveau qualité/prix comme à Walcourt, à l’ouest de la province de Namur, aux étangs du Francbois.