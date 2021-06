Un livre qui coûte 20€, est-ce vraiment trop cher ? Découvrez ce que cache le prix d’un roman

Entrons ensuite dans le chapitre de la pure répartition économique du prix d’un livre. Prenons l’exemple du premier tome de la saga La Tour de Garde, intitulé Le Sang de la Cité, des éditions Aux forges de Vulcain. Ce livre coûte 19,99€ mais en réalité, selon les chiffres de cette maison d’édition, cette somme est divisée comme suit, en brut : 1,86€ pour l’auteur, 5,78€ pour l’éditeur, 1,97€ pour l’imprimeur, 3,47€ pour le diffuseur/distributeur, à savoir la personne ou société qui livre l’ouvrage aux librairies, 6,91€ de "portion externe", c’est-à-dire 5,87€ pour le libraire et 1,04€ de TVA.

Ramenons ces chiffres dans la réalité du travail. L’éditeur doit pouvoir payer ses factures, ses employés et le phénomène de péréquation. Cette dernière notion signifie par exemple qu’une romancière célèbre comme Tatiana de Rosnay, qui vient de sortir son livre Célestine du Bac, permettra à l’éditeur de publier des jeunes auteurs (primo romanciers, ouvrages pas réservés au grand public,…)

Comme pour l’éditeur, le libraire qui touche environ 5€ par ouvrage, doit pouvoir aussi payer ses frais fixes et ses employés.

Il faut ramener également l’argent au tirage prévu d’un livre. Pour un premier roman, le tirage est souvent de 1000 exemplaires… qu’il faut pouvoir écouler. Le Sang de la Cité est le premier ouvrage de l’auteur mais comme ce livre est attendu, il a pu monter à 8000 exemplaires, ce qui représente donc, 14.880€ brut reversés à l’auteur, pour un an de travail environ, s’il parvient à tout vendre.

On ne peut donc pas vraiment affirmer que, comme dans les contes pour enfants, les éditeurs et auteurs vécurent heureux (et riches comme Crésus) à la fin de l’histoire.