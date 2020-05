Un kit d'ustensiles et deux livres pour enfants pour faire voyager vos petits bouts

On retrouve aussi un rouleau tropical. Delphine explique son utilité : "Faire un gâteau, tout le monde sait plus ou moins le faire, le problème c'est la décoration. Souvent on cale après, on voudrait que cela soit un peu joli et en fait l'extérieur est mitigé, on n'arrive pas à faire du glaçage. Ils nous proposent donc un kit complet de pâte à sucre où on pourra recouvrir le gâteau avec un toucan, des feuilles". Pour l'utiliser vous cuisez votre gâteau rond et appliquez la pâte à sucre ensuite. Le gâteau peut avoir "un diamètre entre 18 et 29 centimètres qu'importe le moule car c'est fait exprès pour pouvoir l'adapter".

"L'idée c'est d'être aidé en tant que parent parce qu'on n'a pas toujours des idées pour cuisiner. On va recevoir des moules en forme de feuille géante de palmiers , un rouleau à tarte avec des impressions de feuilles en relief " déclare la chroniqueuse. "Cela donne hyper bien et c'est très facile" assure-t-elle. On trouve également des moules de cupcakes "garnis de manière très esthétique" avec aussi des palmiers et toucans les décorant.

"Mon pépé" : une histoire riche de partage de générations

Delphine Simon a comme à son habitude, pointé également deux livres pour enfants qui devraient intéresser les parents. Le premier s'intitule Mon pépé.

Il raconte l'histoire d'un petit garçon "qui est en admiration face à son pépé car il sait tout faire : de la menuiserie, recoudre des choses, il nous apprend des éléments qu'à notre génération on ne sait plus faire ou que l'on n'a plus l'habitude de faire. Il l'emmène dans les champs, lui montre le fonctionnement de la nature,..." énumère Delphine.

Pépé a fait la guerre et a été tellement un bon soldat "qu'il a reçu une lettre du président qui l'a félicité, une lettre dont il est très fier et qu'il met un beau cadre dans son salon" précise la chroniqueuse.

"On est face à cette admiration et puis un jour le petit garçon fait la liste de tout ce que mon pépé lui a appris à faire et lui demande qu'il vérifie bien que cette liste est complète. C'est là qu'il se rend compte que pépé trouve une excuse pour ne pas lire cette liste. Il se dit peut-être qu'il a oublié ses lunettes, il les cherche aux quatre coins de la maison et les trouve et puis pépé dit : 'Mais non c'est parce que je suis fatigué'. Au final on se rend compte que pépé ne sait pas lire et que sa vie ne lui a pas permis d'aller à l'école et d'apprendre à lire, un besoin essentiel de nos jours" raconte Delphine.

"C'est là que la situation s'inverse : le petit garçon va lui apprendre l'alphabet, lui apprendre à lire. Il va même prendre les devoirs de pépé et les apporter à sa maîtresse car il est touché et a envie de l'aider. À la fin c'est évidemment une belle histoire : c'est un partage de générations et ils savent jouer au scrabble" dévoile encore la chroniqueuse.

