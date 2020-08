Un jeu de société pour les fans de Cookies, un autre pour les dessinateurs en herbe

À deux ou à plusieurs, les jeux de société restent incontournables pour des vacances pleines d'amusement. Cookie Addict et Draw'n'Roll que présente Pascal Michel dans Le 6-8 ne devraient pas déroger à la règle. Les vacances battent leur plein et Pascal Michel vous propose tous les mercredis une sélection de jeux de société qui devrait occuper vos journées et soirées entre amis et en famille. Après Papillon et Pikto, Mot pour Mot et Unanimo, et également Deep Blue et C'est pas faux, voici Cookie Addict et Draw'n'Roll.

Cookie Addict

© Lubee Si vous aimez les cookies et les animaux, le jeu Cookie Addict est fait pour vous ! Si les humains aiment ces précieux biscuits, "les ratons-laveurs et les pandas roux ont aussi une fascination pour les cookies" lance Pascal Michel, en référence notamment à Meiko, le raton-laveur gourmand dans Pocahontas qui mange de nombreux cookies. Dans Cookie Addict, un panda roux et un raton-laveur se sont échappés de leur enclos dans un zoo. "Ils devront se promener dans les différentes allées en se faisant poursuivre par les gardiens. Votre objectif, c'est de remporter un maximum de cookies" explique Pascal. Le plateau se forme avec des tuiles sur carré de 5 sur 5 pour une partie courte et 6 sur 6 pour une un peu plus longue. Pour récolter les cookies, vous devrez activer des tuiles. Pour activer ces tuiles, il vous faudra jouer avec leur perpendicularité. C'est-à-dire qu'un animal active en face de lui une ligne entière et l'autre activera la tuile à l'intersection de sa colonne. S'il y a des cookies dessus, il les gagne et retourne la tuile. Le jeu paraît simple et se joue avec des enfants dès 10 ans mais est en fait plus complexe. Le chroniqueur précise donc : "Ce qui est amusant dans ce jeu c'est d'abord que chaque partie est différente parce qu'on met des nouvelles tuiles et qu'il y a des tuiles spéciales qui permettent de rejouer, de réactiver une tuile, de faire bouger un gardien, de supprimer ou piquer des cookies à l'adversaire et parce qu'on remarque assez vite qu'il faut penser au coup d'après". En effet, en fonction de l'endroit où vous mettez votre pion, même si vous récoltez des cookies le joueur suivant pourra ensuite peut-être en avoir plus ou activer une tuile spéciale. Petit plus, ce jeu provient d'une maison d'édition liégeoise, Lubee.

Draw'n'Roll

© Blue Orange Dans Draw'n'Roll, chaque joueur pioche une carte, sur laquelle figure un mot. "Vous devrez dessiner sur chaque face du dé avec un petit marqueur un dessin qui fait référence au mot sur votre carte. Une fois que vous avez dessiné vos six dessins, on lance le dé et les autres joueurs, en fonction des dessins que vous avez faits et des indices qu'ils pourront retrouver sur votre dé, devront retrouver le mot que vous aviez initialement" détaille Pascal Michel. Il y a toutefois trois contraintes dans les dessins : vous ne pouvez pas mettre de chiffre, ni de lettres ou de flèches. Vous pouvez par contre dessiner deux fois le même dessin sur le dé mais n'appliquer qu'une fois cette aide. Une fois les dés dessinés, vous les lancez et en tombant un des dessins restera face cachée car le dé ne peut ensuite plus bouger. Vous déterminez ensuite quel est le mot qui se cacher derrière les dessins de vos adversaires et vous comptez ensuite les points. Les dés sont jetés, qui gagnera ?

