Un homme trouve la lettre d'une bouteille à la mer jetée en 1985 qu'il rend à sa propriétaire

Une lettre qui n'aurait pas beaucoup voyagé

35 ans plus tard, un homme trouve la lettre d'une bouteille à la mer qu'il rend à sa propriétaire - © WBOC TV

Ce message, il est signé par Cathi Riddle et sa cousine, Stacey Welles et date du 1er août 1985. Les deux jeunes filles de l'époque s'adressaient à leur(s) futur(s) lecteur(s) en parlant notamment de leurs animaux de compagnie. Amusé par la trouvaille, Brad a déposé la lettre à la Milton Historical Society et un conservateur a pu retrouver l'auteure de la missive... qui habitait aussi toujours Milton, non loin d'où la bouteille a été repêchée.

Le kayakiste a alors rendu en mains propres la lettre écrite 35 ans plus tôt à Cathi. "Ma cousine et moi étions à la plage et nous avons décidé d'écrire la lettre et de l'envoyer pour voir jusqu'où elle irait. Elle n'est pas allée très loin, mais elle a peut-être fait le tour du monde et est revenue" a-t-elle indiqué à la chaîne WBOC-TV.