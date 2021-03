Un homme imitant Michael Jackson manifeste à sa manière pour rappeler les droits de la culture

Vous le savez, la culture souffre beaucoup en Belgique. Du coup les uns et les autres se manifestent comme ils peuvent. Il a quelques jours à l’approche du " Codeco ", c’est un homme imitant Michael Jackson que l’on a vu danser devant le palais d’Egmont. " Cette vidéo qui cartonne sur la toile est à la fois touchante et amusante" explique Hugues ".

Sa façon a lui de rappeler le switch "on" culture, habillé comme l’artiste à l’époque de Triller il essaye de se faire remarquer comme il peut pour rappeler que la culture a un réel besoin de rouverture au plus tôt. " En tout les cas, le message est passé et on pense à tous ces secteurs impacté par la crise ".

C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck a choisi de partager avec vous dans le 6/8 et qui fait le buzz sur la toile.

