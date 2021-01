Un grand moment de solitude pour ce chinois bloqué sur une tyrolienne

On part en Chine avec l’attraction d’une tyrolienne au-dessus d’un lac. Le principe étant de bien s’élancer et de rester accroché histoire de ne pas tomber. Le jeu nous raconte que quand cela marche c’est chouette mais quand on reste bloqué au dessus d’un lac… Ce n’est plus aussi rigolo que l’on puisse imaginer. C’est ce qui est arrivé à cet homme, alors que le lac ne mesure qu’a peine 25 mètres, lui manquant un peu d’élan, il reste bloqué au-dessus de l’eau. Comme tout un chacun aurait essayé pour arriver au bout, se prenant pour un super homme, il essaye de marcher sur l’eau mais c’est là qu’est l’os. Chance pour lui, non loin de là se trouvait une bonne âme qui n’a pas hésité à donner un coup de main à ce malheureux.

La bonne blague aurait été que celui qui est venu l’aider tombe à l’eau mais étant bien agile il réussit à le sortir sans prendre la goutte. Cela nous est tous un jour arrivé ces petits moments de solitude et cela nous fait toujours autant sourire de revoir ces images qui cartonnent sur la toile. C’est le post du jour qu’Hugues Hamelynck nous propose de découvrir ce jeudi matin dans le 6/8.

►►► A lire aussi Voilà un chien qui a vraiment beaucoup d’empathie pour son maître

Retrouvez Le post du jour tous les jours de la semaine dans Le 6-8, à suivre en télé sur La Une de 6 heures à 8 heures.