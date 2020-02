Un fou rire tout au long du "6-8": Sara De Paduwa a-t-elle fait un fashion faux pas?

Sara De Paduwa est apparue vêtue d'un pull à manches bouffantes et à carreaux noirs ce 20 février dans "Le 6-8". Un vêtement qu'elle regrette d'avoir porté, toute l'équipe de l'émission rigolant de cette tenue qui "pique aux yeux".

Sara De Paduwa anime Le 6-8 et propose sa chronique du Zap télé dans Le 8-9 tous les jours de la semaine en télé pour les deux émissions et aussi en radio sur VivaCité pour la dernière. Son sourire rayonnant et sa bonne humeur communicative illuminent notre journée. Mais ce 20 février, Sara a enfilé une tenue... qui ne semble pas bien passer à l'écran. Cette situation a rapidement amusé l'équipe du 6-8 et celle du 8-9, se moquant de l'animatrice qui n'assume pas vraiment de porter ce vêtement original et de la ressemblance de ce dernier avec des vêtements plus anciens.

Sara De Paduwa portait un pull à carreaux noirs et blancs, avec des manches très bouffantes.

De nombreux fous rires s'en sont suivis sur le plateau du 6-8, Pascal Michel et l'équipe de l'émission la comparant notamment à un dessin d'hypnose, à Bécassine, à Blanche-Neige, ou à un jeu d'échecs.