Un éléphant ça trompe énormément mais pas que…

Les explications de Bénédicte Flament

Un éléphant…ça trompe énormément - © Tous droits réservés

La trompe de l’éléphant : un organe vital pour ce dernier

Appendice qui est le résultat de la fusion entre la lèvre supérieure et le nez. L’éléphant quand on le regarde, on se dit que c’est un assez comique cette espèce de protubérance qu’il a qui tombe jusqu’à parterre. On y dénombre plus de 100.000 muscles qui permettent des mouvements dans tous les axes (360°). C’est vraiment un organe qui est indispensable pour lui. "C’est comme un peu son robot ménager" ajoute Bénédicte.

Les fonctions de la trompe

Fourchette : il attrape la nourriture pour la mener à sa bouche

Verre : l’éléphant peut prendre jusqu’à 5 litres d’eau à la fois que l’éléphant amène à sa bouche.

Douche

C’est aussi un organe de communication : dans la horde et avec les petits ; mouvements de trompe (caresses) et de ramener les éléphanteaux quand il y a un danger qui guètte.

Un peu comme un "Radar" : les narines sont au bout de la trompe de l’éléphant et lui permettent d’agir comme détecteur d’odeurs

En cas de blessures à la trompe (attaque par un prédateur), l’éléphant peut mourir

"Sachez que si la trompe de l’éléphant est endommagée, l’éléphant peut être en danger surtout à l’état sauvage" conclut notre vétérinaire maison.