Chacun sa bulle !

Un concert, chacun dans sa bulle ! - © Tous droits réservés

Ça se passe aux Etats-Unis, on nous montre un concert où on respecte clairement la bulle. Tant les musiciens que le public, tout le monde se plie au jeu et était on ne peut plus dans leur bulle. Une règle respectée à la lettre.

Ce sont les Flaming Lips, un groupe de rock alternatif américain qui durant 1h30 a proposé un concert sous ce mode un peu particulier. On peut souligner la prouesse, l’air de rien mais aussi toute l’inventivité et l’originalité. Ça ne manquait pas d’air où tout au moins on se plaît à l’imaginer pour ces artistes confinés en ces bulles. Transpiration, manque d’oxygène, … Le cocktail du jour ne devait pas être des meilleurs à inhaler.

Comme la vie est nulle sans bulle, on vous offre cette petite respiration remplie d’humour et de talent certes, parce qu’esquisser l’un ou l’autre sourire au jour d’aujourd’hui, ça fait du bien. Alors, on partage avec vous ce petit moment fraîcheur et vous aussi, préservez votre bulle.