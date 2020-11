Un client laisse 3000 dollars de pourboire pour une bière la veille de fermeture d'un restaurant

"Quand le serveur a découvert le montant caché avec le ticket, il a couru dans la rue pour essayer de rattraper le monsieur qui avait donné le pourboire pensant que c'était une erreur" raconte Tom Salbeth . Mais le mystérieux client a rétorqué qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. "À la veille de la fermeture forcée des établissements à cause du covid, il a décidé de faire un don généreux " rapporte le chroniqueur, à savoir le 22 novembre.

Aux États-Unis, au Nighttown, un restaurant de Cleveland dans l'Ohio , un client a de son côté soutenu financièrement l'établissement dans lequel il était juste avant une nouvelle fermeture pour cause sanitaire. Il a laissé la somme de 3000 dollars , soit l'équivalent d'un peu plus de 2500 euros, alors que la bière ne lui a coûté que 7,02 dollars selon le Huffington Post.

En Belgique, les établissements HoReCa ont dû fermer leurs portes depuis la mi-octobre 2020 en raison d'un second confinement face au coronavirus , une situation évidemment difficile à vivre économiquement pour le secteur. Il faut le soutenir en commandant à emporter par exemple.

Brendan Ring, l'heureux gérant, a préservé l'anonymat du client tout en qualifiant la démarche "d'extrêmement gentille et grandiose" et assurant que lui et son personnel étaient "humblement reconnaissants" dans une publication Facebook. La générosité dont il a fait preuve serait "représentative des qualités des gens que nous côtoyons au Nighttown depuis des années" a-t-il aussi déclaré.

Le client a même donné rendez-vous à l'équipe du restaurant à la réouverture et a suggéré au patron du Nighttown de diviser le pourboire entre les différents serveurs qui étaient présents comme il le déclare encore sur Facebook.