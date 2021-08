Un chien cherche parfois à attirer l’attention, Bénédicte Flament décrypte les raisons de certains comportements

En fait, le chien repère rapidement les attitudes susceptibles de susciter une réaction de la part de son maître et adopte alors des comportements stéréotypés, comme par exemple celle qui consiste à essayer de s’attraper la queue. Et plus le maître réagira, plus le chien reproduira ce comportement. L’attention acquise par cette attitude insolite est en effet perçue comme une récompense. Parfois, ces comportements stéréotypés peuvent devenir plus gênants, comme dans le cas où un chien aboie systématiquement lorsque son maître est au téléphone. " Il convient alors de ne pas réagir mais au contraire de récompenser votre chien lorsqu’il se tient tranquille " précise notre vétérinaire maison !