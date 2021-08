Un chat qui se blottit contre vous, un chien qui hurle, on vous dit tout sur ces comportements étranges

Votre chien chevauche ses jouets et ne sépare jamais de son doudou, votre chat vous accueille et se frotte à vous après un lon moment d’absence… Bénédicte Flament notre vétérinaire maison et chroniqueuse dans le 6/8 tente de décrypter ces comportements souvent étrange à nos yeux et qui ont pourtant une signification particulière intéressante à savoir.