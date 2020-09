Un chat pianiste ? Oui, ça existe !

On ne se refuse jamais une petite note de tendresse et d’humour, surtout si elle nous replonge quelque peu dans l’enfance.

Vous vous souvenez des Aristochats ? Certainement ! Et notamment de l’extrait de ce merveilleux film Disney où Berlioz griffe mélodieusement et très fièrement le piano de tout son art. Le charme opère sous ces gammes et arpèges si singuliers. Un vrai conte de fées.

Sauf qu'aujourd’hui, c’est dans la réalité que Hugues nous hisse pour cette petite bulle détente avec le post du jour.

Le Berlioz en version réelle, plus vrai que nature, oui – il l’a déniché pour nous. Un chat qui, par la force des choses, nous sort quelques gammes au piano et s’improvise ainsi en grand artiste. C’est musicalement, comment dire… Intéressant ! De la musique contemporaine, un concept en soi. Voici ces quelques instants d’exception parce que l’on sait que vous aimez Chat !