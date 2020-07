Un Brésilien convertit des vieux pneus de voiture en abri pour chiens et chats

Faire un geste pour la planète ou pour les animaux, c'est bien, faire un geste pour les deux, c'est encore mieux ! C'est ainsi que l'on pourrait résumer l'idée originale de Amarildo Silva , un Brésilien avec des pneus de voitures qui ne servent plus à leur fonction première et qui sont difficiles à recycler sans polluer encore plus la nature.

