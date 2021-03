Un bateau volant près de l’Angleterre ? Cette illusion crée le buzz

Si les taxis volants seront bientôt une réalité dans les prochaines années , on ne peut pas en dire autant des bateaux. Et pourtant, l’image d’un "bateau qui semble voler au-dessus des eaux anglaises perturbe fortement les internautes" depuis quelques jours. Il s’agit en réalité d’une illusion que l’on peut expliquer tout à fait rationnellement.

Cette image a fait le buzz sur les réseaux sociaux : un pétrolier semble flotter dans l’air, comment est-ce possible ? Tom Salbeth vous l’explique et vous dévoile les autres infos qui ont marqué le web cette semaine dans Le 6-8.

"Hovering ship" this is what is known as a looming superior mirage (mostly seen in the arctic) caused by light being refracted by a big temperature inversion between the cold sea and warm air just above it.....wierd though !! pic.twitter.com/SxfCsxqYvq

Le mirage supérieur apparaît si la température de l’air au-dessus de la mer est plus froide que celle de l’air situé plus haut. Normalement, plus l’altitude est haute, et plus l’air est frais. Cependant, si une couche d’air plus froid que l’air ambiant apparaît à la surface de la mer, la propagation des rayons lumineux s’inverse. L’air froid contient des propriétés de réfraction de la lumière plus élevées, empêchant la lumière d’être projetée en ligne droite mais courbe celle-ci vers le bas.

"L’image est faussée lorsque les rayons de lumière qui nous atteignent traversent différentes couches" explique notamment Claire Sisowski, chercheure en optométrie de l’Université de Glasgow. C’est par exemple pour cette raison que notre main ou une paille apparaît floue ou agrandie une fois immergée dans l’eau.

Le système de perception des rayons lumineux dans notre cerveau assimilant ces derniers comme droits et presque pas courbés, dans le cas de ce pétrolier, l’air froid étant plus dense que l’air chaud, les rayons provenant du bateau ont été déviés vers le bas. C’est pour cette raison que celui-ci paraissait plus élevé sur la ligne d’horizon qu’en réalité.

Pareil effet est d’ailleurs utilisé par les marins pour repérer d’autres navires au-delà de l’horizon selon Sciencepost.