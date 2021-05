Typh Barrow encore coach à The Voice ? "Avec joie mais cela dépendra surtout de l’agenda"

À 34 ans, Typh Barrow s’éclate sur son second album Aloha et dans The Voice Belgique. David Barbet l’a rencontrée avant la sortie du CD-DVD Raw Tour, pour en savoir plus sur la suite de sa carrière en musique et en télé.

La presse compare régulièrement Typh à une autre soulwoman, Amy Winehouse, a remarqué David, une analyse qui gêne la principale intéressée.

"Pour moi c’est une des plus grandes chanteuses au monde et je ne connais pas un artiste au monde qui n’est pas en admiration devant cette voix incroyable" déclare-t-elle. "C’est donc un énorme compliment mais en même temps je ne lui arrive pas au petit orteil. C’est donc trop et cela me gêne un peu et en plus cela me met de la pression, car pour les gens qui ne m’ont jamais entendu cela met la barre vachement haut".

►►► À lire aussi : Carole Gaessler, journaliste à France Télévisions : "La télévision a encore un rôle de fédérateur"

Typh Barrow se distingue en effet dans un registre assez grave avec un timbre à la fois chaud et velouté. Cette voix, elle l’a depuis l’enfance "et quand elle écoutait les radios à l’époque, elle ne se reconnaissait pas" explique David Barbet. L’autrice-compositrice-interprète belge a d’ailleurs toujours du mal à reconnaître sa voix lorsqu’elle entend une de ses chansons en radio. "À chaque fois il me faut deux trois secondes et la première fois que je me suis entendue je me suis dit quelle voix bizarre. C’est vraiment particulier de s’entendre, je n’arrive toujours pas à m’y faire".