"Tu ris, tu perds", Sara De Paduwa se poile avec ce jeu de société idéal pour l’apéro

"Tu ris, tu perds" fait partie de ces jeux expliqués en un moins de temps ! Idéal pour l’apéro entre amis, Pascal Michel venu présenter le jeu dans Le 6/8, a profité de l’occasion pour le tester avec Hugues Hamelynck et Sara De Paduwa… qui ne s’en remet pas.

Le principe du jeu est assez simple et provient tout droit des vidéos du genre qui ont fait le buzz et qu’on peut retrouver à foison sur Youtube. Deux candidats s’affrontent. Le premier raconte une blague, si l’autre rit, il perd. Si non, le jeu continue.

