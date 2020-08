Trouver un emploi à 50 ans, c'est possible : voici les bons conseils d'Actiris

Cependant, la directrice des services aux chercheurs d'emploi d'Actiris assure qu'il est loin d'être impossible de trouver un emploi après 50 ans : "Ils ont des difficultés qui sont propres à leur situation mais quand on a de l'expérience on n'a pas moins de chance que les autres de trouver du travail".

Nathalie Hasaerts le confirme, les chiffres ne plaident pas en la faveur de cette tranche d'âge. On compte environ 24.000 chercheurs d'emploi de 50 ans et plus à Bruxelles et 50.000 en région wallonne. Il s'agit d'un groupe fragile, trop représenté dans le chômage de longue durée.

Vous avez 50 ans et plus et avez du mal à retrouver un emploi ? Nathalie Hasaerts, directrice des services aux chercheurs d’emploi chez Actiris, a distillé dans Le 6-8 plusieurs astuces pour vous aider à mettre en valeur vos compétences.

© Michael Haegele/Getty Images

Nathalie Hasaerts en profite également pour balayer les nombreux stéréotypes qui entourent la recherche d'emploi des 50 ans et plus.

Bien souvent, on les considère comme moins productifs, pas assez flexibles et coûtant trop cher à l'employeur : "c'est vraiment faux" martèle-t-elle. "On est par contre beaucoup plus disponible que par rapport au début de carrière, quand on doit gérer des enfants par exemple".

N'hésitez pas à le montrer auprès de votre potentiel futur employeur tout comme à mettre en avant votre dynamisme : envoyez des candidatures spontanées, montrez votre valeur ajoutée !

Nathalie Hasaerts adresse d'ailleurs un message aux employeurs : n'hésitez pas à recruter dans votre équipe une personne de 50 ans ou plus, il ou elle peut apporter de l'expérience et peut jouer le rôle de mentor pour des collègues plus jeunes, qui arrivent dans l'entreprise.

► Quelle que soit votre expérience, n'hésitez pas à vous inscrire chez Actiris à Bruxelles et au Forem en Wallonie et à vous entourer gratuitement d'un conseiller.