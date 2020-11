Trois différences sur la tradition de la Saint-Nicolas en Flandre par rapport aux francophones

La grandeur de l'événement change entre nord et sud de la Belgique. Si en Wallonie on ne néglige pas la fête de la Saint-Nicolas dans les chaumières, en Flandre, c'est "un des événements majeurs de l'année". La preuve ? Son arrivée en bateau à Anvers, avec des dizaines de pères fouettards, est fortement suivie et relayée.

Troisième différence, celle de l'acolyte de saint Nicolas. Si chez les francophones de Wallonie et de Bruxelles on conserve encore la tradition de père Fouettard, bien que celle-ci soit de plus en plus contestée, en Flandre, on a déjà adopté un autre personnage pour épauler le grand Saint dans la distribution des cadeaux. "Depuis cinq-six ans, il y a eu tout un débat : zwarte piet est-il le reste de nos passés coloniaux et côté néerlandophone (cette question) était assez virulente. On a donc trouvé le roetpiet - la suie (NDLR : comme il passe par la cheminée pour apporter les cadeaux) le nouveau père Fouettard" informe Gilles Delvaulx.