Trois bons plans pour partir en vacances à petit prix

On connait tous les bons plans last minutes des agences de voyages pour partir à l’étranger à prix cassés, mais il existe tout un tas d’autres astuces sans forcément prendre l’avion que Yasmine Lamisse partage avec vous dans Le 6-8.

Les vacances touchent à leur fin mais vous souhaitez encore profiter du beau temps en Belgique ou à l’étranger sans casser votre tirelire ? Pour voyager autrement et à moindre frais, découvrez l’économie collaborative.

Il s’agit d’une nouvelle façon de voyager et de faire des rencontres qui se base sur le principe de l’échange et de l’entraide, le tout via des applications et plateformes de partage.