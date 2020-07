Trois BD, trois univers très différents pour vous balader au coeur de l'été

Les trois BD présentées par Mathieu nous baladent vraiment dans des univers très différents. Tantôt la misère sociale, la pauvreté en toile de fond d'une histoire assez dure et difficile, tantôt le chagrin d'amour d'une ado qui versera toutes ses larmes en insert dans son blog, tantôt un "incroyable" destin où se croisent un petit garçon qui se démène avec ses TOC et ce personnage imaginaire du Roi Baudouin. De la fantaisie, des rires, des larmes... Un cocktail détonant pour vous accompagner durant cet été.

"Un travail comme un autre" (Editions Sarbacane)

Pour cette première BD on se retrouve plongé dans l’ambiance de l’Amérique des années 1920.

C'est l'époque de la grande dépression aux Etats-Unis. On sent de suite en feuilletant la BD, qu'on est plongé dans ce contexte marqué par la ségrégation sociale, la misère sociale, la pauvreté... Dans ce milieu assez dur, on va suivre un personnage : Roscoe. Il dénote par rapport à ses voisins car il s'intéresse aux livres et c'est comme cela qu'il va rencontrer Marie. Il reprend alors la ferme de son père, fort des ses talents singuliers. Après un début tout en force, l'un des ouvriers subit un accident de travail, Roscoe est suspecté d'être le coupable de la situation.

La force de cette histoire montre comment la vie d'un homme peut basculer totalement alors qu'il essaie d'améliorer son quotidien.

On est vraiment dans les thèmes de la misère, de la rancoeur... La dimension humaine rend cette histoire très intéressante.

Les couleurs sont particulières - l'auteur a fait des études de bande dessiné et de cinéma et cela se sent dans ce livre. Il adapte ce roman grâce à son art de la mise en scène et grâce à des dessins volontairement rétro ! Les couleurs criardes ressemblent aux BD de ces années-là.

Une BD pour un public adulte car c'est une histoire très dure avec un côté désespéré même. Si vous n'avez pas trop le moral, ce n'est peut être pas le moment de vous hisser dans cette BD. Gardez-la bien au chaud pour des jours plus joyeux.