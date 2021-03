Toutes ces petites erreurs beauté que l’on commet au quotidien

Nous avons toutes et tous des rituels "beauté" qui se révèlent parfois être de mauvaises habitudes. Dans Le 6-8, Valérie Kinzounza pointe toutes ces petites erreurs que l’on peut faire au quotidien. C’est l’heure de prendre soin de nous, mais aussi de passer en revue et de corriger ces mauvaises habitudes "beauté" quand on croit pourtant bien faire. Se laver les cheveux tous les jours Se laver les cheveux en passant sous la douche est presque devenu un réflexe pour de nombreuses personnes. Un geste qui ne se justifie pas, puisque les cheveux ne sont pas sales. "Il faut savoir que plus vous dégraissez le cuir chevelu, plus il va graisser vite. Donc, si vous vous lavez trop souvent les cheveux, sachant que la moyenne est de le faire 2 fois par semaine, ça va les rendre plus fins et finir par irriter le cuir chevelu", indique la chroniqueuse. Pour enlever du gel ou après une séance de sport, rincer vos cheveux est donc amplement suffisant.​​​​​​

© Getty Images Répartir l’après-shampoing sur l’ensemble des cheveux "C’est effectivement une grosse erreur puisque le produit n’a pas le temps d’agir", précise-t-elle. En effet, une grande majorité des femmes utilisent mal ce produit en l’appliquant comme le shampooing. ►►► À lire aussi : Quand la mode s’invite dans vos lunettes : comment choisir la monture idéale ? En réalité, ce sont les longueurs et les pointes de vos cheveux qui sont abîmées, et non la racine de vos cheveux, qui est la partie la plus saine. Pour que l’après-shampooing soit efficace et hydratant, il est donc nécessaire de l’appliquer après votre shampoing, uniquement sur les pointes et après avoir essoré vos cheveux ! "Quand les cheveux sont gorgés d’eau, ils vont en fait absorber le produit hydratant qui n’a pas le temps d’agir puisque tout va partir en même temps", ajoute encore Valérie.

Négliger le cou Zone du corps très souvent oubliée dans les rituels beauté, la peau du cou, plus mince et sensible, mérite autant de soins. La chroniqueuse explique : "Le risque est que cette partie vieillisse beaucoup plus vite que votre visage. Il faut donc penser quand vous mettez votre crème sur le visage à l’appliquer aussi sur cette zone".

© Getty Images Percer ses boutons ou enlever les points noirs Geste fréquent, il est comparable à une "mini-agression" pour la peau qui laissera une marque, même minime (tache pigmentée, cicatrice, etc.) Il faut donc absolument éviter de gratter ou de percer ses boutons. Si vous avez des problèmes récurrents, demandez conseil à un dermatologue.

Ne pas mettre de crème de jour Autrement dit, ne pas s’hydrater le visage. Erreur fatale, selon Valérie ! Une crème de jour, adaptée à votre type de peau, agit comme une barrière protectrice contre les agressions extérieures tels que la pollution, le vent, le froid, etc. et va également entretenir les qualités essentielles de la peau (souplesse, douceur, éclat, etc.)

Voici les erreurs beauté que l'on commet presque toutes 2/2 - Le 6-8 - 31/03/2021 Voici les erreurs beauté que l'on commet presque toutes 2/2

Utiliser un anticernes trop clair A force de vouloir éclaircir la zone du regard, beaucoup de femmes ont souvent tendance à choisir une teinte beaucoup trop claire, ce qui va laisser des cernes blanchâtres. Un bon anticernes doit être juste un demi-ton plus clair que votre carnation, ni plus ni moins. S’il est trop foncé, il accentuera vos cernes, tandis que s’il est trop clair, il ne sera pas assez couvrant.

© Getty Images Mettre un fond de teint trop clair ou trop foncé "Un fond de teint n’est pas censé vous donner un air bronzé", remarque Valérie Kinzounza, "c’est un produit qui couvre la peau pour l’unifier et camoufler les imperfections pour lui donner un effet "bonne mine"". ►►► À lire aussi : Des produits de beauté et de bien-être à base d’huile… de cannabidiol Pour obtenir un résultat impeccable, il faut donc veiller à choisir un fond de teint qui correspond parfaitement à la couleur de votre peau afin d’éviter de voir les démarcations sur votre visage. Le test à la lumière du jour (sur le visage et non sur la main) est dès lors vivement recommandé avant tout achat. Veillez également à attendre entre 7 à 10 minutes entre la pose d'une crème hydratante et un fond de teint. Cela pourrait créer des rougeurs et diminuer les effets de vos deux produits.

Maquiller intensément les lèvres et les yeux Au quotidien, il faut choisir, sinon ça fait beaucoup, indique Valérie. Si vos yeux sont charbonneux, optez plutôt pour une bouche nude ou un effet légèrement rosé sur vos lèvres. A l'inverse, si vous portez un rouge vif sur vos lèvres, ayez la main légère sur vos yeux.

© Getty Images Ne pas nettoyer ses pinceaux de maquillage A la longue, les pinceaux perdent leur souplesse et deviennent de véritables nid à bactéries occasionnant, par conséquent, l'apparition de boutons ou de nombreux désagréments. Essayez de les nettoyer une fois par semaine. Enfin, éviter de zapper le démaquillage, ce qui pourrait provoquer les mêmes problèmes de peau à la clé, finit par conclure la chroniqueuse.

Retrouvez les idées tendances et lifestyle de Valérie Kinzounza, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une.