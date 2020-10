Tout savoir sur le calcium dans l'alimentation de nos enfants

Et chez les enfants de 6 à 10 ans, elle est passée de 33% à 45% ! Quelles sont les causes ? Quelles alternatives au produit laitier ? Pour répondre à toutes ces questions, suivez les bons conseils de notre nutritionniste en chef, Chantal Van Der Brempt .

Une évaluation du CRÉDOC (Centre de Recherche pour l’étude et l’Observation des Conditions de Vie en France) publiée en avril dernier montre que, entre 2010 et 2016, la part des enfants de 3 à 5 ans qui ne couvrent pas leur besoin en calcium est passée de 4% à 20%.

Le calcium est primordial pour la construction de nos os, de dents etc.

Girl Holding Milk With Cow - © Monty Rakusen - Getty Images/Cultura RF

Nous allons voir quelles sont les causes principales de ce manque, mais sachez qu'il existe deux facteurs importants pour avoir des os solides :

la vitamine D , sans laquelle le calcium ne peut se fixer aux os, , sans laquelle le calcium ne peut se fixer aux os, or on en manque

le sport, que l'on ne pratique pas généralement assez souvent ! Une étude menée sur des jeunes filles sportives et non sportives âgées de 12 à 18 ans révèle que les sportives ont une densité osseuse beaucoup plus élevée.

Les causes du manque de calcium chez les enfants ?

Une baisse de consommation de produits laitiers et en particulier de lait au petit déjeuner. "Je pense que c’est lié à notre changement de mode de vie c'est à dire souvent pas de petit déjeuner ou un déjeuner rapide avec un biscuit ou croissant à manger dans la voiture…" A remarquer que par produits laitiers on entend lait, fromage, yaourt et fromage blanc. Pas les desserts à base de lait bien plus gras et bien plus sucré !

Mais tout le monde n’est pas d’accord sur le principe de consommer du lait de vache.

Tout d'abord, les végans pour raison éthique .

Pour des raisons biologiques : c'est à dire une diminution de lactase avec l’âge, l’enzyme nécessaire à la digestion de lait de vache. Cela concernerait 5 à 15% en Europe mais 90 à 100% chez les Asiatiques.

une La théorie que nous sommes les seuls mammifères à consommer du lait après sevrage .

Le paradoxe du calcium : bien que les Européens soient de grands consommateurs de produits laitiers, on dénote un grand nombre de fractures de la hanche, ostéoporose etc. Cela s'explique par le fait que nous surconsommons d’autres produits alimentaires qui font diminuer le calcium dans notre corps (sucreries, produits raffinés...).

Le lait de vache est souvent mis en cause dans les problèmes ORL.

"S’ils sont chroniques chez les enfants ainsi que les problèmes de peau et de poids. C’est une réalité de terrain. En résumé : c’est au cas par cas. A vous de voir si vous digérer le lait déjà pour commencer."