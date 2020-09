Avec la rentrée des classes et un retour progressif au travail, des contaminations au covid-19 toujours bien présentes et des écoliers qui doivent rester en quarantaine chez eux, la recherche de gardiennage pour les enfants devient un casse-tête.

Yasmine Lamisse vous apporte ses conseils de juriste dans Le 6-8 sur la fonction juridique et la responsabilité d'un(e) baby-sitter et les assurances à connaître avant de le gardiennage des enfants lorsque les parents sont au travail.

Aucun encadrement légal de la garde d'enfants

Tout savoir sur le baby-sitting : quel cadre légal et qui est responsable en cas de problème ? - © Jamie Grill - Getty Images/Tetra images RF

Premier élément à garder en tête lorsque l'on recherche quelqu'un pour garder ses enfants ou à l'inverse, que l'on souhaite en garder : contrairement à la France, il n'y a pas de statut légal qui régit cette activité.

Le baby-sitting est donc payé au noir, se réalise donc sans contrat et l'intervenant(e) n'est pas déclaré(e). Ce n'est pas tout, il n'y a, a fortiori, pas d'assurance associée à ce travail.

Malgré ce manque total d'encadrement légal, le baby-sitting est tout à fait autorisé, sans la moindre formation d'ailleurs. Yasmine Lamisse explique cette particularité : "On considère que c'est un cas occasionnel et dès lors ces travaux non déclarés sont permis mais dans certaines limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser 8 heures par semaine. Dans ce cas-là, on est exempté de faire une déclaration immédiate à l'emploi".