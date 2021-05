Tout savoir sur la "Super Lune des fleurs" qui éclairera le ciel ce mois de mai

Dans Le 6-8, Sophie Brems nous en dit un peu plus sur la Super lune de sang. Une éclipse lunaire totale qui ne s’est plus produite depuis plus de deux ans, observable la nuit du 25 au 26 mai.

La lune est notre satellite naturel. Elle est d’ailleurs considérée comme la petite sœur de la terre, puisqu’elle se serait formée principalement avec les débris de notre planète, suite à une collusion avec une autre.

La lune tourne autour de la terre en 27 jours, "mais pas de manière nette et circulaire. Elle fait un peu des ellipses, raison pour laquelle elle est parfois plus proche ou plus éloignée de la terre", indique Sophie Brems.

La nuit du 25 au 26 mai, la lune se parera d’une couleur étonnante pour devenir "La Super lune de sang". Baptisée "Super Lune des fleurs", en raison de la période de l’année où elle se produit dans l’hémisphère nord, il s’agit là d’un phénomène rare où la lune s’aligne précisément derrière la terre et le soleil. "Le soleil illumine la terre. Mais derrière la terre, sur la face cachée, il y a de l’ombre. La lune sera donc dans l’ombre de la terre", explique la chroniqueuse.

►►► À lire aussi : Nasa : découvrez le lancement de la prochaine mission lunaire Artemis 1

Notre satellite naturel se parera de cette superbe couleur cuivrée et rouge, tout simplement car il n’est plus directement illuminé par le soleil, ses rayons étant cassés par la présence de la terre entre les deux.

Une Super Lune qui ne sera malheureusement pas visible en Belgique, prévient Sophie, mais bien en Amérique du Nord : "Pour voir la même dans notre pays, il faudra s’armer de patience, rendez-vous le 16 mai 2022. Ici, la lune sera bien visible, mais nous ne pourrons pas assister à l’éclipse".