Si les sorties en variété française ne manquent pas en cet automne 2020 avec dernièrement Joie de vivre de Louane ou Ressources de Amir , le rock n’est pas en reste non plus. Trois grosses pointures sortent ainsi un album le même jour dont un CD posthume du taulier.

"Cet album a été enregistré en live chez lui dans son studio du New Jersey avec les musiciens en quatre jours, ce qui est quand même une performance" note Bruno Tummers . Le second extrait, Ghosts, est diffusé sur Classic 21 . On ne peut ainsi s’empêcher une petite pensée pour Éric Laforge , grand fan du Boss, qui nous a quittés en février 2020.

Letter To You marque le retour en studio de son groupe mythique, le E Street Band qui ne figurait pas sur l’album précédent.

Ce 23 octobre a marqué la sortie attendue du nouvel album de Bruce Springsteen , Letter To You… un an seulement après le précédent. À 71 ans, le Boss semble toujours aussi infatigable et inspiré. C’est bien simple, sur ces quatre dernières années, "il a sorti son autobiographie, un album autour de celle-ci, un show à Broadway, 300 dates en guitare solo". L’artiste américain surfe ainsi toujours sur ce qui a bâti sa légende : son travail acharné et son dévouement pour la musique et les fans.

Bon Jovi à la sauce 2020

Tout le rock que l'on aime avec ces nouveautés de Johnny, Bruce Springsteen, Bon Jovi - © Universal

Un autre militant démocrate, également originaire du New Jersey, a sorti un nouveau disque ce 23 octobre : Bon Jovi. Que l’on aime le rock ou non, on doit de nombreux tubes à cette formation américaine comme Livin' On A Prayer, You Give Love A Bad Name, Always ou encore le fameux It’s My Life.

Ce nouvel album, intitulé Bon Jovi 2020, arrive quatre ans après le dernier, This House Is Not For Sale.

Le premier extrait de ce nouveau disque, Do What You Can, est une chanson sur le confinement. "Il parle beaucoup de l’administration Trump, de la violence à laquelle les États-Unis font face et puis du déversoir que sont les réseaux sociaux. C’est un album qui porte très bien son nom, 2020, parce qu’il est ancré dans la société, c’est un album social" remarque Bruno Tummers.