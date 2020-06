Tout ce qu’il faut savoir sur les cosmétiques bio et naturels

Engouement pour les cosmétiques naturels et bio 1/2 - Le 6-8 (111/255) - 10/06/2020 Engouement pour les cosmétiques naturels et bio 1/2

Vous avez envie de passer aux cosmétiques bio et naturels ? Valérie Kinzounza, chroniqueuse lifestyle dans Le 6-8, vous aide à y voir plus clair. Le coronavirus a bouleversé nos modes de consommation, et l’industrie de la beauté n’y échappe pas. Les ventes de produits de cosmétiques naturels et bio, déjà en croissance depuis quelques années, ont littéralement explosé depuis la pandémie. Il y a notamment toutes les personnes qui, privées de magasins, ont opté pour la tendance du "Do It Yourself" (faire leurs produits de soins elles-mêmes). Ce qui est important, c’est de faire la distinction entre ce qui est bio et naturel. C’est quoi la différence ? Bio ou pas, les cosmétiques ont tous le même objectif esthétique. Ce qui diffère entre les deux, c’est la formule même, c’est-à-dire la composition du produit.

Les cosmétiques bio

Les cosmétiques bio sont soumis à des règles d’élaboration et de composition ultra stricts. Par exemple : Ils ne peuvent pas utiliser les produits chimiques qui sont employés dans les cosmétiques conventionnels (comme les parfums de synthèse, les colorants chimiques, le silicone, les parabènes, etc.)

Les emballages ne doivent pas être néfastes pour l’environnement.

Ils doivent contenir au moins 95% d’ingrédients naturels. Mais ce n’est pas si simple de faire des cosmétiques bio, parce que sans l’apport d’ingrédients chimiques, il est difficile d’assurer une bonne conservation de la formulation du produit. Il y a donc certains agents de conservation agréés qui sont parfois utilisés (mais sous contrôle très strict). C’est ce qui explique les mentions qu’on a déjà tous lues sur l’emballage d’un produit bio : "98% des ingrédients sont d’origine naturelle". Il faut savoir que certains produits bio ne sont pas certifiés biologiques mais ils le sont pourtant tout autant que d’autres, eux, labélisés. La raison : la labélisation est un processus coûteux pour une entreprise, et les petits acteurs ne peuvent pas tous se le permettre.

Les cosmétiques naturels

Un cosmétique naturel est constitué d’ingrédients issus de la nature, comme les plantes, l’argile. De façon générale, il contient au moins 95% d’ingrédients naturels et ne contient pas (ou très peu) d’éléments chimiques ou de synthèse. Mais ces produits ne sont pas soumis à des règles ou à des contrôles comme les produits bio. Il arrive donc souvent de voir des cosmétiques revendiquer plus de 95% d’ingrédients naturels, alors qu’ils contiennent en plus des ingrédients comme du silicone, du phénoxyéthanol…

2 images Les cosmétiques naturels et bio © JGI/Jamie Grill / Getty Images/Tetra images RF

L’efficacité est-elle la même ?

Oui, généralement, puisque ce sont les ingrédients eux-mêmes qui sont efficaces. Il y a beaucoup de gammes maintenant qui sont labellisées bio et avec les années, il y a d’énormes efforts qui ont été faits au niveau des textures, des odeurs, etc. ce qui était l’un des reproches les plus courants qu’on faisait aux produits bio. Aujourd’hui, les marques de beauté naturelles se multiplient et présentent maintenant tous les avantages des marques plus classiques. Les produits sentent bon, sont tout aussi efficaces et ont souvent des très jolis packagings !

Vers quelles marques se tourner ?

Au niveau de la qualité et de l’efficacité, il y a de belles marques à recommander tant pour le maquillage que les soins pour le corps ou les cheveux. Il y a celles connues depuis des années pour leur qualité de produits comme The Body Shop, Lush, Weleda, Nuxe Bio… Il y a aussi plein de petites marques comme la marque belge Oh Lou Lou qui a une démarche incroyable avec des produits faits main dans leur atelier-boutique à Bruxelles et qui sont 100% bio et naturels, les plus purs possible. D’un autre côté, ce qui est très intéressant, c’est qu’on assiste aussi à une évolution chez des grandes marques plus classiques, vendues en supermarchés, et qui sortent elles aussi leur gamme spécifique de produits bio, même si certaines existaient déjà comme Garnier Bio.

2 images Les cosmétiques naturels et bio © aldomurillo / Getty Images

3 exemples parlants et réussis au rayon nouveautés

Nivea avec "Naturally Good" La marque bien connue notamment pour sa célèbre boîte bleue lance une nouvelle gamme appelée "Naturally good" et qui comprend 4 produits (2 soins de jour, tonique et lait démaquillant) qui contiennent au minimum 98% d’ingrédients d’origine naturelle. La gamme revendique le côté confiance avec le consommateur en misant sur la transparence et en expliquant intégralement toute sa composition : le% restant sont des ingrédients nécessaires à la stabilité des produits. "La Provençale Bio" Le groupe L’Oréal qui vient de lancer cette toute nouvelle marque de produits pour le visage (soins anti-âge, contour des yeux, baume de nuit, huile multi-usage, eau micellaire nettoyante…). La particularité ? Tout est entièrement conçu autour de l’huile d’olive Bio AOC Provence à partir d’olives récoltées et pressées en Provence par deux artisans, Bruno et Jean-Luc. C’est donc un vrai travail artisanal avec une traçabilité de produits. Les formules contiennent de 98 à 100% d’ingrédients d’origine naturelle. Les produits portent le label Cosmetique bio. Ils sont entièrement fabriqués en France pour soutenir les artisans. Les bouteilles et les emballages sont 100% recyclables et la plupart d’entre eux proviennent de matériaux recyclés. "Signal BIO" La marque Signal lance 3 dentifrices bio avec le label certifié Cosmétique Bio. Le secteur de l’hygiène buccale surfe aussi sur cette vague bio. Ici, ce sont des dentifrices pour adultes qui contiennent 100% d’ingrédients d’origine naturelle, avec des extraits naturels de plantes qui agissent contre la plaque dentaire, et du fluor pour protéger contre les caries. Contrairement à ce qu’on croit, le fluor est d’origine naturelle (minérale). Et ces composants d’origine naturelle, sont tout aussi efficaces que ceux des dentifrices ordinaires.

Retrouvez plus d’info beauté, lifestyle et bien-être dans Le 6-8, à suivre tous les jours de la semaine de 6h à 8h sur La Une.