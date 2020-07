Avec l’été, le soleil, la chaleur, on a tous tendance à opter pour des sandales qui découvrent nos pieds. Du coup, Valérie Kinzounza va nous parler des soins des pieds ! Sujet pas très glamour, elle nous l’accorde, mais c’est vraiment nécessaire de penser à soigner vos pieds parce que des pieds négligés, ça se voit, ce n’est pas joli et ce n’est pas non plus top au niveau santé.

Il existe aussi des laits apaisants pour revitaliser les pieds fatigués tout en les hydratant. (The Body Shop) et des appareils hydromasseurs.

Râpez le pied à l’aide d ’ un ponce pieds double face avec un côté abrasif qui élimine les rugosités et un côté plus doux qui exfolie. Idéal pour talons + base des orteils. Il existe aussi des râpes électriques (plus rapide et moins fatigant qu’une râpe manuelle) (Scholl, Body Shop)

Des ongles parfaits

Tous les conseils beauté pour prendre soin de ses pieds - © Marc Vuillermoz - Getty Images/Onoky

Si on dévoile ses orteils, l’idéal c’est d’avoir des ongles parfaits !

Comment faire ?

- On coupe toujours les ongles à sec, pour éviter qu’ils ne se gorgent d’humidité et se ramollissent. On leur donne une forme carrée, et on laisse 2 millimètres de bord libre, pour éviter les ongles incarnés. Ensuite, on lime pour égaliser l’ensemble. Enfin, on passe un bloc polissoir quatre faces, très pratique, qui va lustrer leur surface. C’est vraiment top pour lisser les ongles des pieds qui sont plus épais que ceux des mains, et souvent sujets à des irrégularités.

- Si vous mettez du vernis, préférez des formules enrichies en vinyle qui vont donner un maximum de brillance. Par exemple, la gamme So Laque Ultra Shine (Bourjois).

- Si vos ongles sont abîmés - > il existe un pansement liquide qui s’applique au pinceau, comme un vernis classique, et qui va s’intégrer rapidement à la structure de l’ongle pour le réparer et le consolider. C’est inodore, incolore et vous pouvez appliquer par-dessus un vernis classique. (Ongles abîmés, Urgo).

Si vous préférez ne pas le faire vous-même, vous pouvez évidemment faire appel à une esthéticienne ou à un podologue. Les deux n’ont pas les mêmes objectifs. Le travail de l’esthéticienne est axé sur la mise en beauté alors que celui du podologue se tourne davantage vers la santé. Il est par exemple habilité à soigner les douloureux ongles incarnés, les crevasses, les infections…

Si vous allez en institut de beauté, ça se passe comment ?

L’esthéticienne va prodiguer différents soins : un bain de pieds dans de l’eau bouillonnante qui va permettre de ramollir toutes les callosités et la peau autour des ongles. Ensuite, avec une pierre-ponce ou une râpe fine, elle va gommer/poncer le talon et la voûte plantaire, et traiter les cuticules des ongles. Elle peut ensuite appliquer un scrub pour peaufiner le lissage du pied puis une crème pour hydrater les ongles et les pieds.

Dernière étape, en fonction des souhaits de la cliente, c’est appliquer un vernis ou une french manucure (vernis naturel + extrémité blanche). Une séance de beauté des pieds dure en moyenne 45 minutes, (+ entre 15 et 20 minutes pour la pose de vernis ou de french).

L’avantage de l’institut, c’est que vous avez un soin complet, impeccable et professionnel pour les ongles et les pieds. Il y a aussi l’aspect détente et sérénité quand la mise en beauté est prolongée par un massage ou une réflexologie plantaire.

Mais que vous le fassiez chez vous ou en institut, s’il ne faut retenir qu’une chose : soignez vos pieds toute l’année, n’attendez pas que l’été arrive. Utilisez une pierre ponce, protégez-les avec des crèmes hydratantes, protectrices, réparatrices… le plus souvent possible.

Quant aux gommages, n’en faites pas plus de 2 fois/ semaine, pour ne pas irriter la peau du pied qui est très riche en capteurs sensitifs.

VALERIE KINZOUNZA