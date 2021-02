Tournée minérale : coup d’envoi de la 5e édition de l’initiative qui vous encourage à dire stop à l’alcool

Anciennement initiée par la " Fondation contre le Cancer ", la campagne a été remise cette année entre les mains de l’asbl " Univers santé " dont la communication a été boostée sur Facebook et Instagram pour sensibiliser au mieux les ados et les jeunes adultes.

Etonnamment, une première enquête réalisée par Sciensano révèle que le COVID provoque globalement une diminution de la consommation d’alcool : "Je pense que c’est lié à une catégorie d’âge ", précise la chroniqueuse, "les jeunes, du fait qu’ils ne sortent plus, consomment effectivement moins d’alcool, tandis que les adultes ont augmenté la consommation à la maison et du coup aussi, l’addiction". Dans les deux cas, aborder le sujet est toujours tout aussi pertinent.

A circonstances particulières, édition particulière. Dans Le 6-8, Chantal van der Brempt , notre experte nutrition, s’est penchée sur la " Tournée minérale ". Une campagne qui prend encore (et d’autant plus) tout son sens en période de pandémie.

"Mon côté hédonique et bonne vivante dirait, qu’évidemment on peut encore boire de l’alcool, avec modération. C’est sociable et ceci dit, parfois bon au goût. Il y a aussi ce côté déstressant dans l’immédiat", concède Chantal van der Brempt, "malheureusement, à long terme, c’est plutôt angoissant", avertit-elle.

C’est la drogue dure la plus répandue, la plus légalisée et qu’on vante le plus à consommer

Pourtant, de nouvelles études prouvent hélas une fois de plus la tolérance zéro. "Dès le premier verre d’alcool, il y a cette toxicité qui abîme nos cellules et nos organes alors que nos organes ont autre chose à faire que de se débarrasser de la toxicité de l’alcool", relate la chroniqueuse.