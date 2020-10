Mais sa popularité et son nom 'Monsieur' se seraient dressés début du 20ème siècle. Il aurait été lancé en 1910 par Michel Lunarca , tenancier du café parisien Le Bel Age, situé boulevard des Capucines d'après l'historien René Girard comme il l'atteste dans son ouvrage Histoire des mots de la cuisine française. Ce patron aurait proposé cette préparation avec du pain de mie à la place d'une baguette et aurait annoncé à un client ce qu'il se trouvait à l'intérieur : "De la viande de monsieur !" Marcel Proust utilise le nom de 'croque-monsieur' dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs en 1918.

Vient ensuite le croque-madame avec un œuf poché dessus. On trouve également d'autres variantes comme le croque-Hawaï avec un ananas ou même un croque avec de la béchamel sur et à l'intérieur de celui-ci. Carlo De Pascale conseille pour sa réalisation un mornay avec farine et beurre . "On fait cuire, on ajoute du lait et puis on rajoute du comté , du gruyère ou de l' emmental " précise-t-il.

Le tour du monde des croque-monsieur

Tour du monde des "croque-monsieur" avec Carlo De Pascale - © BackyardProduction - Getty Images/iStockphoto

Mais le croque-monsieur se décline aussi de différentes manières dans le monde entier. Dans le fameux Harry's Bar de Venise, où a été inventé le carpaccio, on sert un croque avec les ingrédients suivants selon Carlo De Pascale : "du fromage râpé, de la crème, de la moutarde, de la sauce anglaise un peu d’œuf, du poivre de Cayenne".

Il s'agit donc d'une préparation où on réalise une crème de fromage que l'on mélange avec du jambon, "le tout est passé au beurre et servi à la manière des grands hôtels en petits bâtonnets".

Au Portugal, on parle de francesinha où on retrouve du pain, des saucisses, du steak, du fromage et une sauce à base de bière et de sauce tomate.

Aux États-Unis, le croque est un grilled cheese sandwich. D'ordinaire très industriel et donc peu appétissant, il existe néanmoins une bonne façon de préparer un grilled cheese à l'américaine. "On prend la tranche de pain, on met du beurre, on râpe du bon cheddar dessus, pareil avec la deuxième tranche, et on les pose dans la poêle" recommande Carlo. Quand le cheddar est fondu, en apparence de couleur noisette des deux côtés, on ferme la tartine.