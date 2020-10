Tour d'horizon des possibilités de paiement sans contact

Un nouveau mode de paiement

CTour d'horizon des possibilités de payement sans contact - © VioletaStoimenova - Getty Images

S’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, la crise sanitaire aura indéniablement un impact sur la façon dont nous réglons nos achats au quotidien, selon BNPPF. D’ailleurs, l’adoption des nouvelles solutions de paiement devrait encore s’accélérer dans les mois à venir car, crise sanitaire ou pas, la croissance des enrôlements a été continue pour toutes les solutions sans contact.

En clair, les clients de cette grande banque sont de plus en plus nombreux à activer chaque jour les solutions de paiement sans contact via un smartphone (Apple Pay, Google Pay, Payconiq by Bancontact) ainsi que via un bracelet d’activité ou une montre connectée (Apple, Fitbit et Garmin).

BNPPF n’est pas la seule banque du pays à proposer de telles solutions. Les Belges équipés d’un bracelet ou d’une montre qui intègrent la technologie Garmin Pay peuvent s’en servir à condition d’être clients chez Belfius, KBC (Brussels), CBC ou dans une autre banque du groupe BNPPF (à savoir Fintro et Hello Bank!). C’est aussi le cas pour les clients de la néobanque Revolut.