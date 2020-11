Tour d'horizon des émissions de cuisine en Flandre

Il n'y a pas que du côté francophone où l'on vous propose des émissions culinaires. Le nord du pays a également ses émissions et en particulier l’émission ‘Dagelijkse kost’. Une émission de cuisine mais pas comme ‘Top chef’ ou ‘Master chef’ ou ces émissions avec un concours et un gagnant à la fin. Gilles Delvaulx notre chroniqueur néerlandophone nous éclair sur les émissions culinaires qui cartonnent en Flandre.

Une émission comme dans les années 90 : "Alors oui c’est vrai, cela fait penser aux émissions que nous avions dans les années 80 et 90, avec, par exemple, la légendaire et controversée parfois, Maïté. On se souvient peut-être de la fois où elle tentait de tuer des anguilles" ajoute encore Gilles Delvaulx.

Et...chez nous ?

Qu'est ce qu'on mange ?

Tous les jours, Leslie vous propose une recette accessible et gourmande en 2min30 max. Des recettes faciles mais aussi abordables tant au niveau de la technique que du coût. Le tout, avec des produits bien de chez nous et dans une ambiance conviviale ! Fini la monotonie avec "Qu'est-ce qu'on mange ce soir", Leslie vous propose des recettes qui plaisent à toute la famille. Prêts à remettre du peps dans votre assiette?

En Cuisine

Tous les samedis dès 8h30 Pierre Joye et Candice Kother vous donnent rendez-vous En cuisine ! L'émission qui fait la part belle aux saveurs... Gourmet ? Gourmand ? Plaisirs de la table, produits de saison, tour des marchés, dégustations... Allez, hop, aux fourneaux ! Au menu : trucs, astuces, petites histoires et conseils de cuisine. Et chaque semaine un repas pour 2 personnes à remporter (boissons non comprises). La fine équipe attend vos réactions sur la page Facebook de l'émission.