"Top Ten" un jeu de société pour vos apéros entre amis

À deux ou à plusieurs, les jeux de société restent incontournables qui plus est avec la météo que nous connaîtrons ces prochains jours pour terminer les vacances. Alors avant de reprendre le chemin de l'école gardons l'esprit de famille avec "Top Ten" u ne boite étrange avec du caca et des licornes que p résente Pascal Michel dans Le 6-8 ne devrait pas déroger à la règle.

Top Ten - Cocktail Games

"TOP TEN" un jeu de société très prisé pour vos apéros entre amis - © Tous droits réservés

Ce jeu est destiné aux 4 plus de 14 ans et se joue de 4 à 9 joueurs.

"Cela risque de devenir un jeu très prisé pour vos apéros entre amis car le sous titre vous met déjà dans l’ambiance : Toujours 10 bonnes raisons de dire des conneries" annonce Pascal.

Le principe ?

À chaque manche : il y a un capitaine qui prend la carte et choisi un des deux thèmes proposé, chaque joueur reçoit une carte avec un numéro secret entre 1 et 10. Chacun invente une réponse par rapport au thème. "L'intensité d'une réponse dépend du numéro compris entre 1 (critère en vert) et 10 (critère en rouge)" souligne Pascal.

Par exemple : Objet de la maison du moins répandu au plus répandu. Si le joueur a le chiffre 1 il va chercher un objet loufoque comme un saxophone, si le joueur à le chiffre 5, il dira plutôt un aspirateur. Et si le joueur a le chiffre 10 il répondra une brosse à dent ou une télé. Tout le monde a compris ?

Chaque joueur énumère sa réponse. Le "capitaine" doit les remettre dans l’ordre. "Le joueur choisi par le capitaine met sa carte sur le tapis, si c’est dans le bon ordre, c’est bon, si le chiffre est plus petit que le précédent, le jeton licorne se transforme en caca" précise Pascal. Si tous les jetons sont en caca, c’est perdu, s’il reste une licorne, c’est gagné !

Qu'en penser ?

"Top Ten est très facile à expliquer et c'est un jeu très attendu qui vient de sortir il y a 2-3 semaines" assure Pascal.