Top 3 des films de Noël, une invention qui date des débuts du cinéma

Noël c’est déjà dans presque un mois. Les télévisions ne manquent pas le rendez-vous et proposent déjà les incontournables films de Noël, que l’on nous sert et nous ressert à chaque période hivernale, censée être pleine de magie.

"Les films de Noël ont été inventés quasiment avec l’invention du cinématographe (NDLR : créé par les frères Lumière en 1895)" lance ainsi Nicolas Buytaers. Le premier film du genre voit en effet le jour en 1906 avec Le Noël de Monsieur le curé.

"Le curé d’une paroisse fait le tour de ses paroissiens pour récolter un peu d’argent pour s’acheter une crèche et des santons. Il n’a pas assez d’argent et se rend compte le 24 au soir qu’il n’a pas de petit Jésus et ô miracle, deux anges apparaissent" résume le chroniqueur. Ce film comporte déjà donc l’aspect 'magique' de Noël. Ce court-métrage de six minutes est réalisé pour Gaumont par Alice Guy, une grande figure de l’histoire du 7ème art puisqu’elle est "réellement la première réalisatrice de l’histoire du cinéma" affirme Nicolas.

On lui doit notamment aussi le premier film fantastique en 1896, La Fée aux choux.

Georges Méliès tourne aussi un film de Noël à la même époque. Intitulé L’Ange de Noël, la magie entourant cette fête y règne aussi à l’avant-plan. Deux versions existaient même du film, une avec une fin dramatique pour les Européens, l’autre pour les Américains, avec une 'Happy End'.

Le décor est donc planté, ça tourne et action !