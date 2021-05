Tom Jones sort son 40e album à 80 ans, Eddy de Pretto poursuit sur la voie du rap sensible

On continue de parcourir les genres musicaux avec des sorties d’albums encore aussi variées que celles des nouveaux Gaëtan Roussel , Charles et Jean-Michel Jarre avec cette fois l’album de Tom Jones et d’ Eddy de Pretto .

© Universal

À 80 ans, Tom Jones est toujours en forme. En presque 60 ans de carrière, le chanteur britannique a enchaîné les tubes : Delilah, It’s Not Unusual, She’s a Lady, Sexbomb ou encore Thunderball, la bande originale de James Bond Opération Tonnerre.

Le voilà de retour avec un 40e album rien que ça, et quel retour ! "Il est numéro un en Angleterre et devient le plus vieux chanteur à être numéro un dans ce pays" indique, impressionné, Bruno Tummers. Il faut préciser que le chanteur jouit encore d’une grosse exposition puisqu’il prend place dans le jury de The Voice UK depuis dix ans.

Ce nouveau disque est un album de reprises populaires, notamment de Cat Stevens ou de Bob Dylan.

"C’est un album populaire mais qui tient très bien la route" assure le chroniqueur musical, toujours subjugué par sa voix et agréablement surpris par l’album. "Il a pris des graves avec les années mais il arrive encore à assurer et on sent bien que celle-ci n’est pas trafiquée par les ordinateurs".