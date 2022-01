The Weeknd, de retour avec "Dawn FM", un album qui s’écoute à l’ancienne, "de bout en bout"

Abel Makkonen Tesfaye de son vrai nom a enchaîné les tubes : Blinding Lights, Save Your Tears, I Feet It Coming,… Parviendra-t-il à suivre le rythme sur ce nouvel album ?

'FM' fait référence à la manière dont sont agencées les différentes pistes de l’album, qui est construit comme une émission radio. "Il y a des singles entre les chansons et des voix de personnalités connues" relève ainsi Bruno Tummers . Pour emmener cette émission fictive aux stations authentiques, le single Take My Breath fait office de première bande-son et a déjà conquis les radios du monde entier.

Les sonorités donnent le sentiment de passer de l’ombre à la lumière. Cela tombe bien, 'Dawn' signifie 'aube' en anglais. La musique est, comme à son habitude chez The Weeknd , très dansante, mais s’accompagne de textes souvent plus écorchés.

Pour le chroniqueur, la capacité de The Weeknd à se hisser au top des hit-parades provient de son inspiration pour les années 80.

"On ne sait pas comment il fait. On retrouve ces sonorités des années 80 qu’on aime tellement, mais qu’il modernise et amène en 2022. C’est très inspiré de Michael Jackson, on retrouve sa patte sur certains tubes et mélodies (NDLR : notamment Blinding Lights)" analyse Bruno Tummers.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard, outre la voix de Jim Carrey dans les jingles de Dawn FM, on distingue également celle de… Quincy Jones, le producteur historique de Michael Jackson, qui a travaillé sur les trois premiers albums du King of Pop. Cette construction radiophonique dans tous les sens du terme de Dawn FM pourrait s’apparenter à un moyen de reconnecter le public au plaisir d’écouter un album en entier, comme dans les années 80.

"C’est cohérent de bout en bout. Vous pouvez écouter l’album de A à Z et cela fonctionne, ou vous pouvez aller piocher les prochains tubes radio" promet le chroniqueur du 6-8, qui prévoit aussi un large succès pour le nouvel extrait, Sacrifice.