The Voice : comment les deux versions belges de l’émission révèlent les plus belles voix du pays

Répandue un peu partout dans le monde, la franchise The Voice bat toujours bien son plein. En Belgique, le programme se décline en deux versions : The Voice Belgique, que l’on connaît bien, mais aussi The Voice van Vlaanderen, au nord du pays.

Diffusée actuellement tous les mardis soir sur La Une, l’émission The Voice Belgique n’est pas unique en son genre dans notre plat pays. Côté flamand, The Voice van Vlaanderen rencontre aussi son succès, à l’instar de "De Mol", véritable phénomène télévisuel en Flandre.

Dans Le 6/8, Gilles Delvaulx, chroniqueur francophone installé en Flandre depuis quelques années, nous parle des différences entre les deux versions du télécrochet.

"La plus grande différence déjà, c’est sans doute le titre. The Voice van Vlaanderen, c’est juste. The Voice Belgique, ça l’est moins. Mais en même temps, c’était sans doute un peu plus compliqué parce que The Voice Fédération Wallonie-Bruxelles, ce n’est pas hyper sexy non plus", sourit le chroniqueur.

Lors de cette 9e saison de The Voice Belgique, Maureen Louys, complètement fan des coaches, est l’unique présentatrice du show. Côté flamand, An Lemmens et Sean D’hondt sont les deux présentateurs aux manettes de l’émission, constate aussi Gilles.