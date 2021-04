The Sky Pool : la plus grande piscine du monde donne le vertige à tous les niveaux

C’est à Londres qu’une première mondiale et véritable prouesse technique a été mise en place. Une "Sky Pool" entendez une piscine de 25 m de long dans le ciel situé à plus de 35 mètres de hauteur reliant deux immeubles au fond transparent. A en croire ces images et à en voir ces nageurs, quand vous nagez vous voyez la ville d’en haut.

Cette piscine transparente est tout à fait flippante. " J’aime bien nager pour faire du sport mais en vacances je suis toujours la dernière à mettre les pieds dans l’eau pour m’y baigner de peur des petites bêtes " raconte Sarah. Seriez-vous prêt à aller vous y baigner ?

