Une idée géniale ! Un jeu qui cartonne !

The Mind... Un jeu de cartes qui se joue sans parler ! - © Tous droits réservés The Mind, un jeu de cartes qui se joue sans parler ! - © Tous droits réservés The Mind, un jeu de cartes qui se joue sans parler ! - © Tous droits réservés

The Mind est plus qu'un simple jeu. C'est une expérience, un voyage, un travail d'équipe dans lequel on ne peut pas échanger des informations, mais dans lequel il ne faudra faire qu'un pour vaincre tous les niveaux du jeu.

Plus précisément, le jeu contient des cartes numérotées de 1 à 100, et pendant le jeu, vous essayez de compléter 12, 10 ou 8 niveaux de jeu avec 2, 3 ou 4 joueurs. Dans un niveau, chaque joueur reçoit une main de cartes égale au nombre de cartes du niveau : une carte dans le niveau 1, deux cartes dans le niveau 2, etc. Collectivement, vous devez jouer ces cartes au centre de la table sur une seule pile de défausse dans l'ordre croissant, mais vous ne pouvez pas communiquer entre vous de quelque façon que ce soit sur les cartes que vous tenez. Vous vous regardez simplement dans les yeux l'un de l'autre, et quand vous sentez que le moment est venu, vous jouez votre carte la plus basse. Si personne ne détient une carte plus basse que ce que vous avez joué, c'est génial, le jeu continue ! Sinon, tous les joueurs se débarrassent de toutes les cartes plus basses que la votre, et vous perdez une vie.

Vous commencez le jeu avec un nombre de vies égal au nombre de joueurs. Si vous perdez toute votre vie, vous perdez la partie. Vous commencez avec un shuriken, et si tout le monde veut utiliser un shuriken, chaque joueur se débarrasse de sa carte la plus basse face visible, donnant à tout le monde des informations et vous rapprochant de l'achèvement du niveau. En complétant les niveaux, vous pourriez recevoir une récompense d'un shuriken ou une vie supplémentaire. Complétez tous les niveaux, et vous gagnez !

Pour un défi supplémentaire, jouez The Mind en mode extrême avec toutes les cartes jouées sur la pile face cachée. Vous ne regardez pas les cartes jouées jusqu'à la fin d'un niveau, perdant des vies à ce moment-là pour des cartes jouées en désordre.